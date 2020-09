Mujeres policía denuncian violencia sexual en SSC de la CDMX

Mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han denunciado casos de abuso sexual o la solicitud de favores sexuales por parte de sus mandos para que ellas puedan acceder a otros cargos, obtener una patrulla o para ser asignadas a un sector cercano al lugar donde viven.

Estos abusos se dan en el interior de la corporación y ha generado el inicio de carpetas de investigación, no sólo por parte del Consejo de Honor y Justicia de la dependencia local, sino en la fiscalía capitalina.

En un año, la policía de la capital del país acumuló 86 carpetas de investigación contra elementos de la corporación por temas de corrupción y agresiones de género contra mujeres policías, de las cuales sólo tres de ellas fueron judicializadas por la fiscalía General de Justicia.

Al respecto, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, explicó que estas prácticas se dan de manera aislada en la SSC y que son patriarcales, en las que la mujer es invitada a un proceso de corrupción en el que tiene que aceptar un intercambio o favores sexuales.

"Es una práctica patriarcal que ocurre en todas las policías, pero en la Ciudad de México se está confrontando de manera clara.

"A veces hay correlación entre la presión para aceptar cierto intercambio sexual, en diferentes niveles, que lo liga con una corrupción. Esto pasa en todo el continente por un modelo patriarcal", explicó Guerrero.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia mencionó que las comisiones ciudadanas de combate a la corrupción policial y de combate al abuso sexual a la mujer policía por los propios elementos han registrado mil 892 denuncias, las cuales fueron presentadas por ciudadanos y activos policiacos.

Tras la instalación de las comisiones ciudadanas de combate a la corrupción policial y el combate al abuso sexual, las uniformadas de la Ciudad de México han encontrado la forma de denunciar sus casos de abuso sexual, pero sin que reciban represalias o sean hostigadas.

Dichas comisiones están encabezadas por nueve personas, con cinco ciudadanos, entre ellos el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, así como cuatro autoridades: la fiscalía capitalina, SSC, Comisión de Derechos Humanos local y la Secretaría de las Mujeres.

Sin embargo, el funcionario no precisó en qué alcaldías o sectores las mujeres policía son más propensas a padecer abuso sexual por parte de sus mandos, pero detalló que esta práctica no sucede de una forma generaliza en toda la dependencia.

"No sucede en toda la corporación. No tenemos datos para afirmar que es una práctica generalizada", externó.

--Combate a la corrupción

En cuanto al tema del combate a la corrupción en la dependencia, los hombres policías son los que más denuncian estos casos por parte de sus mandos, principalmente "por el control de la calle o de la riqueza mal habida de la calle".

De acuerdo con los análisis que han realizado las autoridades y ciudadanos que integran ambas comisiones, los casos de corrupción que son denunciados principalmente están ligados en dar cuotas a sus mandos.

Es decir, una relación en la que un elemento debe obtener recursos en el lugar asignado para patrullar para ofrecerlo a sus superiores. Además, también se les pide dinero por estar en una determinada zona u obtener una patrulla para realizar sus labores.

Las denuncias realizadas a través de las comisiones ciudadanas han generado 53 informes técnicos con recomendaciones. También se realizaron 114 acompañamientos psicológicos, los cuales aceleran el combate a estas acciones.

Todas esas denuncias sobre corrupción son enviadas a la Dirección de Asuntos Internos, al Consejo de Honor y Justicia y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.