Mujeres protestan contra la violencia de género en Ecatepec

En 11 puntos diferentes de Ecatepec cientos de mujeres salieron a las calles para protestar de manera pacífica contra la violencia de género que sufren.

Los grupos de féminas que portaron cartulinas en varias zonas del municipio expresaron su inconformidad por la forma en que integrantes de colectivos actuaron el fin de semana cuando causaron daños en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec, a la que le arrojaron explosivos.

"Las mujeres de Ecatepec nos cuidamos todas", "Las mujeres de Ecatepec rechazamos los actos de violencia" y "Soy mujer, soy de Ecatepec digo ¡Alto a la violencia!", fueron algunas de las cartulinas que portaron las manifestantes.

Las mujeres, vestidas de blanco, se concentraron en las explanadas de San Cristóbal y Los Arcos, frente a la Fiscalía Regional de Ecatepec, en vía Morelos y en puntos como el Puente de Fierro, Las Vegas Xalostoc, Guadalupe Victoria, Jardines de Morelos, Venta de Carpio, Periférico y Las Américas.

Las manifestantes también hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de combate a la violencia de género, pues de acuerdo con datos del Centro de Atención a Mujeres Con Violencia del municipio, son entre 8 y 13 las mujeres que semanalmente acuden a pedir apoyo.

Esmeralda Vallejo, presidenta del DIF de Ecatepec, expresó su solidaridad a quienes se manifestaron y señaló que desde el gobierno local, se ha trabajado en la construcción de espacios para proteger a niños y mujeres violentadas.

"Desde el DIF hoy alzo mi voz para reiterar y refrendar mi compromiso social, mi compromiso de mujer en Ecatepec para velar así para que no haya más abusos, más maltratos, más violencia, más vejaciones en contra de las mujeres", dijo.

Respaldó la lucha de las mujeres, pero aclaró que no está de acuerdo con las acciones de violencia que algunos grupos realizan "porque las mujeres no agreden a las mujeres".

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto se han registrado 10 feminicidios.