"Mujeres son asesinadas cada día y AMLO está enfocado en caprichos"

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, lamentó que la violencia en el país se encuentra desatada y cada día se registran 10 asesinatos de mujeres, ante el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder panista lamentó que las prioridades de López Obrador y su gobierno están enfocadas "en cumplir caprichos".

"10 mujeres son asesinadas cada día, a las familias ya no les alcanza para comprar la canasta básica, el crimen organizado sigue expandiéndose por todo el país, pero las prioridades de López Obrador y su gobierno están enfocadas en cumplir caprichos", escribió el panista en redes sociales.

Ante los feminicidios de niñas y adolescentes registrados en los últimos días en México, cuya cifra oficial alcanza los 576 casos en los últimos seis años, el Senado de la República citó a reunión de trabajo a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, el próximo miércoles 20 de abril.

La Comisión Especial del Senado Encargada de dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes convocó a Alanís Sámano para que informe "el estado que se guarda en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en niñas y adolescentes de nuestro país".

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 a enero de 2022, México registró un total de 576 homicidios de niñas y adolescentes, lo que representa el 9.9% de los feminicidios registrados en ese lapso, aunque organizaciones de la sociedad civil afirman que el número de víctimas es mayor, pues hay innumerables casos de menores de edad desaparecidas y que aún no son contabilizados.

En un informe del Secretariado Ejecutivo, se señala que durante enero y febrero de 2022 se tiene el registro de 19 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio; 25 de homicidio doloso; 518 de lesiones dolosas; y 38 de trata de personas.

Además, destaca que 2020 fue el peor de todos esos años, con un total de 115 asesinatos, un tercio de los cuales se concentra en solo tres entidades federales: el Estado de México, con 97 casos; Veracruz, con 48; y Jalisco, con 42, lo que da un total de 187 feminicidios en ese periodo.

El informe oficial detalla que el año pasado 111 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, 166 de homicidio doloso, y más de 3 mil 250 de lesiones dolosas. Además, 259 niñas y adolescentes fueron víctimas del delito de trata de personas.

Por otra parte, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), del 1 de enero al 20 de diciembre de 2021, se registraron 942 mujeres menores de edad desaparecidas o no localizadas, es decir, cada día desaparecieron en promedio 2.6 niñas y adolescentes.