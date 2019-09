Multifamiliar Tlalpan, ejemplo de lucha vecinal tras S19

A dos años del sismo, la asamblea vecinal del Multifamiliar Tlalpan logró que se reconstruyera el edificio 1C, que colapsó el 19 de septiembre del 2017, además del reforzamiento de nueve edificios.

De acuerdo con Marisol Arriaga, damnificada del Multifamiliar Tlalpan, luego de esa angustia salió un ser luchador en cada uno de los habitantes que conforman el conjunto habitacional para darle pelea al gobierno.

El retorno a casa se vislumbra cerca y en el Multifamiliar se sienten orgullosos: han exigido el derecho a la vivienda sin que su predio sea redensificado, sin préstamos y sin adeudos.

"Le dimos vuelta a una ley para la reconstrucción, no quisimos ser encajados en ser deudores, ni mucho menos ceder parte del terreno, y ahora lo que podemos transmitirle a la sociedad es que si nosotros hemos sabido defender nuestros derechos y estamos dejando un precedente social, por qué no invitar a otros a que exijan sus derechos", señaló.

En entrevista con Notimex, Arriaga precisó que ahora no les interesa tanto una fecha específica "sino ver seguro nuestro hogar. Nosotros no vamos a escatimar un solo día, pero en términos de seguridad y de habitabilidad".

En este lugar colapsó un edificio y nueve quedaron dañados; ahora tendrán 460 departamentos rehabilitados, 40 reconstruidos. Son dos mil 500 damnificados, de los cuales algunos aún viven en los campamentos.

Para Marisol Arriaga, cuando en las presentaciones dicen "damnificados" la palabra adquiere otro sentido porque "la llevamos tatuada realmente por ahora en el pecho; significa desesperación, tristeza, frustración. Nos da mucha rabia que el gobierno no haya actuado como debió de haberlo hecho".

"Hay personas, hay familias que en esa palabra damnificado también significa muerte, significa pérdida de familiares y eso jamás en la vida lo vamos a recuperar, así como nuestros ocho vecinos y el trabajador que fallecieron en el 1C jamás van a volver a estar con nosotros, ellos no van a ver el regreso a casa", indicó.

La vecina del multifamiliar reconoció que el proceso ha sido largo, con las juntas con el gobierno, las asambleas entre vecinos, los trabajos de remoción de escombros y rehabilitación.

"En cambio ahora se ve allá al fondo como está el 1C reconstruido y también fue este empuje que se dio desde los vecinos", afirmó.

Arriaga admitió que "no es una reconstrucción normal, no se ve que fuera una obra cualquiera del Invi". No lo es, esto que estamos logrando es una lucha de vecinos, es una lucha que convertimos el dolor en una resistencia al gobierno y sobre todo dar el empuje de adentro hacia afuera".