Multihomicidio en Atlixco fue "ejecución" por narcomenudeo: Barbosa

PUEBLA, Pue., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El asesinato de nueve personas ocurrido en el municipio turístico de Atlixco, fue "una ejecución" relacionada con narcomenudeo, aseguró el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

"Ocurrieron hechos de ejecución de nueve personas, seis hombres y tres mujeres, en la ciudad de Atlixco, en una zona clase media", afirmó en su conferencia de prensa diaria.

El Ejecutivo estatal, reveló que de acuerdo con las primeras investigaciones, el asesinato ocurrió en un lugar donde había distribución y venta de drogas, en un aparente ajuste de cuentas entre bandas delictivas.

"Evidentemente por los primeros datos que se tienen, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas, era un lugar de distribución y venta de droga, hasta ahorita la información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados", agregó.

---Se presume que víctimas no son del estado: Barbosa

Barbosa dijo que si bien aún no son identificadas las víctimas, se presume que no son de Atlixco ni de Puebla, sino que llegaron de fuera para delinquir.

"Al parecer no son de Atlixco ni son poblanos, todo puede llevar a una definición, fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y otras muchas cosas", agregó.

Los informes policiales y ciudadanos, dieron cuenta que durante la madrugada hubo un ataque armado en la colonia Francisco I. Madero de la cabecera municipal. En el sitio murieron seis hombres y tres mujeres; además, se reportó un herido más.

El mandatario indicó que notificaron el Suceso a la Mesa de Seguridad del Gobierno federal, el cual tomó la decisión de enviar a Puebla al director de la Comisión Nacional de Secuestros, la a la investigadora de dichos encuentros, para iniciar las indagatorias del crimen.