"Mundial mejorará ambiente con EU"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el marco del sorteo de la FIFA 2026 del pasado viernes en Washington habló de comercio con el mandatario estadounidense Donald Trump, así como del T-MEC.

"Hablamos de muchas cosas y particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el T-MEC hacia adelante y ahí quedamos de seguir trabajando. Y se nombraron responsables para seguir trabajando, distintas áreas del gobierno de Estados Unidos que participan, del gobierno de México y del gobierno de Canadá", detalló Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Aseguró que en el sorteo de los grupos se vio una buena relación tras su encuentro también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney y con Trump. Explicó que la conversación se centró en detalles del sorteo y en las particularidades deportivas de cada país.

"Es un buen ambiente para la revisión del tratado. Incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes muestra ese efecto: es un momento en donde el deporte te une. Entonces, obviamente, el Mundial genera buenas condiciones para la relación entre los tres países", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Mandataria reiteró que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos "por muchas razones".