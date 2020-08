Municipio de Atlautla aplicará multas de 8 mil pesos por fiestas con más de 20 personas

Aun cuando Atlautla, municipio ubicado en la región de los volcanes, tiene acumulados 52 casos registrados de Covid-19 desde que inició la emergencia sanitaria en el país, el ayuntamiento determinó multar con más de 8 mil pesos a los residentes que realicen reuniones o fiestas con más de 20 asistentes.

La intención de las autoridades locales es evitar a toda costa la propagación del coronavirus, por lo que también están prohibidas la celebración de eventos religiosos, fiestas patronales o cualquier encuentro en el que el número de participantes rebase dos decenas.

Mientras el semáforo epidemiológico no se encuentre en verde ese tipo de reuniones no se podrán llevar a cabo en esta localidad del sur oriente del Valle de México.

"A quien realice eventos religiosos, fiestas patronales, celebraciones públicas o privadas y que como resultado congregue a un número mayor a veinte personas aplicable a todo el territorio municipal, con la excepción de que esta medida sólo se aplicará en caso de contingencia como la que actualmente se vive en el municipio y que origina la enfermedad conocida como Covid-19.

"Se impondrá multa de 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente 8 mil 400 pesos al momento de cometer la infracción antes mencionada, y cancelación inmediata del evento. Hasta en tanto no cambie el semáforo epidemiológico a color verde de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y Gobierno Estatal", informó el ayuntamiento.

El gobierno municipal hizo adiciones al Bando Municipal en el que se contempla esa sanción por la emergencia sanitaria.

Hasta el corte de este martes, según los datos de la Secretaría de Salud federal, en Atlautla se han registrado 52 casos positivos de coronavirus acumulados, 44 negativos, 15 sospechosos, tres defunciones, 29 pacientes recuperados y un activo solamente.