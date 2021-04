Municipio de Chiapas amaga con no permitir instalación de casillas

Autoridades de 131 comunidades y 25 barrios del municipio de Oxchuc, gobernado por usos y costumbres, advirtieron que no permitirán la instalación de casillas para elegir al diputado estatal y federal en ese distrito si no se cumple el principio de representación indígena en esa región Altos de Chiapas.

Las autoridades de esa demarcación de mayoría tseltal señalaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó para Chiapas cinco distritos electorales de pueblos originarios.

Precisaron que se trata del Distrito l con sede en Palenque; II Bochil; III, Ocosingo; V, San Cristóbal de Las Casas y 11 en Las Margaritas, que los partidos políticos no han respetado ni cumplido en la postulación de candidatos de extracción indígena.

Durante el proceso electoral de 2018, en el distrito con sede en Las Margaritas, recordaron, fue postulado Roberto Antonio Rubio Montejo, que no es indígena, pero fue auto adscrito como tal y avalado por el ejido Jerusalén de ese municipio de mayoría tojolabal.

Las autoridades comunitarias de Oxchuc afirmaron que ese recurso le ha permitido al legislador federal "usurpar la identidad haciéndose pasar por indígena durante tres años. En este proceso electoral se vuelve a postular para reelegirse, avalado por el INE, lo que violenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues no se tiene representantes ante el Congreso de la Unión", alertaron.

Es decir, "han usurpado la identidad indígena aquellos políticos que se aprovechan de los indígenas", acusaron. Debido a esos agravios, y ante la falta de una ley electoral "consecuente", la asamblea general comunitaria de Oxchuc determinó "la no instalación de las casillas" en ese municipio.

En ese contexto, las autoridades de Oxchuc informaron que simpatizantes de partidos políticos "atacaron a balazos" a la comisión que se dirigía a Tuxtla Gutiérrez a entregar la documentación con los acuerdos asumidos en asamblea comunitaria del lunes, entre ellos, que no se permita la instalación de las casillas en el municipio el próximo 6 de junio.

Informaron en un comunicado que los hechos, en los que no se reportaron lesionados, ocurrieron cerca de las nueve de la mañana de este martes, en las inmediaciones del poblado Buena Vista, Oxchuc, donde un grupo de pobladores de 21 localidades bloquea sobre la carretera San Cristóbal de las Casas-Ocosingo-Palenque para exigir al gobierno municipal la entrega de apoyos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

La asamblea comunitaria determinó el lunes que dichos recursos no se otorgarán hasta que las 21 comunidades "respeten los acuerdos plasmados en minutas, en las que se convino que se integrarán al gobierno comunitario de Oxchuc", ya que hasta ahora se encuentran "separadas", dijeron.