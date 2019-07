Municipio de Mexicali presenta controversia por "Ley Bonilla"

Gustavo Sánchez Vásquez, presidente municipal de Mexicali, Baja California, presentó una controversia constitucional contra el proceso de reforma local conocida como "Ley Bonilla" por la que se busca ampliar el mandato del gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

El escrito fue presentado este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde Sánchez Vásquez calificó la reforma, recién aprobada por el Congreso local y tres municipios, de aberrante y como un "albazo legislativo" pues afirmó que a Mexicali no se le llamó para que emitiera su opinión y su voto.

"Los gobiernos municipales, por lo menos el de Mexicali nunca fue citado, nunca fue convidado a que acudiéramos al congreso para exponer nuestras razones por las cuales, por supuesto hubiéramos y estamos en contra de esta reforma así que se llevó a cabo este procedimiento legislativo a nuestro juicio carente de sentido jurídico y hoy venimos ante la Corte a contravenir esa circunstancia", dijo.

Explicó que aunque el decreto de reforma no ha sido publicado, los ayuntamientos no están obligados a esperar a que esto ocurra para impugnar el proceso legislativo.

"Los ayuntamientos no tenemos que esperar la promulgación, esta controversia tiene que ver contra el indebido proceso. Por eso es el momento procesal oportuno para venir ahorita para alegar y pedir a la Suprema Corte que pare este proceso de reforma toda vez que no hemos sido llamados.

"El acto reclamado tiene que ver con el indebido proceso porque no hemos sido llamados", agregó.