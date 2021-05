Municipio de Pachuca multa a los Tuzos con medio millón de pesos

De inicio se habló de una multa de solo 45 mil pesos a Pachuca por no cumplir con la cuestión del aforo en el juego contra Cruz Azul. Pero sumando la de cuestiones sanitarias ya duele más y en total se sancionará con más de medio millón de pesos a los Tuzos.

Por medio de un comunicado la presidencia municipal de Pachuca, informó: "Se multará al Club Pachuca con 504 mil 810 pesos por rebasar el aforo permitido y presentar omisiones en materia de bioseguridad, en el partido Tuzos vs Cruz Azul realizado este miércoles. El monto total de la multa se integra de 44 mil 810 pesos por rebasar el aforo permitido del 40 por ciento, esto con fundamento en el artículo 4º fracción XXVI del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de Pachuca".

"De igual forma se multa con 460 mil pesos por no acatar las disposiciones de bioseguridad, debido a que el municipio funge como órgano auxiliar de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Adicionalmente se reforzará la vigilancia municipal para evitar que una reunión de personas de esta magnitud se vuelva a presentar" precisó la autoridad municipal.