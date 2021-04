Municipios de la región Mixteca rechazan vacuna anticovid

Los municipios de San Simón Zahuatlán y San Antonino Monteverde, de la región Mixteca de Oaxaca, anunciaron que rechazan la aplicación del biológico antiCovid-19 de la farmacéutica china CanSino, que se aplica en la región desde hace varios días.

El proceso de vacunación para 99 municipios de la región Mixteca fue anunciado la semana pasada por Nancy Ortiz Cabrera, delegada de Bienestar en Oaxaca y fue ejecutado a través de brigadas de salud en coordinación con la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con información difundida por medios regionales, en asamblea comunitaria del pasado 22 de abril los adultos mayores de San Simón Zahuatlán determinaron no asistir a vacunarse, a pesar de que las dependencias mencionadas dieron previa información sobre el biológico en la comunidad.

El 9 de abril, una brigada de salud acudió a instalar un puesto de vacunación, pero sólo se vacunaron 50 personas en ese municipio y 20 más de Santos Reyes Yucuná, fueron inoculados.

Estos municipios se suman a Santiago Texcalcingo, localizado en la región de la Cañada, donde los adultos mayores también declinaron el biológico.

Al respecto, el edil de Texcalcingo detalló que fueron los propios adultos mayores quienes decidieron no vacunarse, aunque 15 personas sí aceptaron la aplicación del biológico, mientras que 400 optaron por no hacerlo.

Hasta la fecha, en ese municipio de la Cañada, se ha registrado sólo un caso del nuevo coronavirus.