Municipios de Oaxaca no retomarán actividades pese a anuncio de AMLO

Pese al anuncio realizado por el gobierno de Oaxaca respecto a que los 213 "municipios de la esperanza" ubicados en la entidad no retomarán actividades este lunes 18 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su conferencia matutina que en alrededor de 300 localidades en "semáforo verde" ya se transita a la "nueva normalidad".

El Presidente aseguró que hoy empieza a abrirse la actividad productiva, social y, en algunos casos, escolar en estos municipios donde no hay contagios de covid-19 ni en su territorio ni en el de sus vecinos.

"Sigamos actuando con responsabilidad, ya falta poco. Hoy ya empieza a abrirse la actividad productiva, social y en algunos casos, donde se acuerde, pueden reiniciar las clases. Estamos hablando de alrededor de 300 municipios donde no hay contagios, ni siquiera sus vecinos tienen casos de personas afectadas por el coronavirus", aseguró.

López Obrador señaló que este retorno a las actividades se realizará con "cercos sanitarios, con buenos acuerdos con autoridades locales, y gobiernos de Usos y Costumbres, porque muchos de estos municipios están en Oaxaca", así como con la cooperación de maestros, médicos y enfermeras rurales y "con el concurso y participación de todos se puede ir abriendo", señaló.

Las declaraciones del Presidente contrastan con los anuncios hechos por los gobiernos estatales, en particular el de Oaxaca, donde se concentra casi 70% de los 324 municipios catalogados en "semáforo verde".

Anoche, el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que ninguno de los 213 municipios libres de Covid-19 de la entidad retornarían a las actividades, ni escolares ni a las no esenciales en espacio públicos, y que tras analizar la situación de cada municipio, se determinó que todo el territorio oaxaqueños se manejaría en "semáforo amarillo", por lo que hasta el próximo 1 de junio podría contemplarse la reapertura.

"Después de una evaluación con cada uno de los municipios, y aplicando su libre autodeterminación de Usos y Costumbres, como lo reconoce nuestra Constitución, hemos decidido que se apeguen al semáforo amarillo, esto significa que no se retomarán las actividades educativas el día de mañana", explicó el mandatario.

Además, Murat agregó que respecto a las actividades no esenciales en espacios públicos abiertos y cerrados, y medidas especiales para grupos vulnerables, también se decidió implementar el "semáforo amarillo".

Anuncios similares han hecho los gobiernos de Chihuahua y Yucatán, con cuatro y un municipio "de la esperanza" respectivamente, así como el de Nuevo León que arrancó su propio plan de reactivación. Además, los 12 municipios de Guerrero que estaban contemplados en "verde" también rechazaron comenzar la apertura este lunes.

Mientras que en el caso de Jalisco, el gobierno estatal decretó una fase 0 de la reactivación económica, que no contempla el regreso a las actividades inmediato, sino que se monitoreará la evolución de la pandemia en el estado, y se tendrán que seguir los protocolos sanitarios para que en 15 días se evalúe la reapertura.