Municipios panistas cancelan grito de Independencia

El líder nacional del PAN, Marko Cortés anunció que varios de sus alcaldes panistas ya cancelaron la ceremonia del grito de Independencia para no arriesgar a los ciudadanos, por lo que exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador que haga lo mismo.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés dijo: "A través de la Asociación Nacional de Alcaldes, el presidente Enrique Vargas del Villar está convocando a nuestras presidentas y presidentes municipales a que valoren y que este año se cancele el Grito de la Independencia, que celebramos ordinariamente en México y que se busque una forma distinta de poderlo hacer, pero sin poner en riesgo la vida de las personas", explicó.

Adelantó que ya los presidentes y presidentas municipales de Huixquilucan, Chihuahua, Campeche, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Guanajuato y San Luis Potosí ya decidieron cancelar sus ceremonias.

Incluso, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y presidente municipal de Huixquilucán, Enrique Vargas, informó que los ahorros que se generen de esta cancelación serán utilizados para comprar vacunas de influenza y para tratamientos contra la pandemia del Covid-19.

"Ahí en Huixquilucan donde es presidente Enrique Vargas, ya se va a poner el ejemplo, los recursos que se ahorren por la cancelación de este Grito de la Independencia van a ser utilizados íntegramente para la compra de vacunas contra la influenza, porque ya viene la temporada y, también, para tener recursos para si eventualmente se cuenta con alguna vacuna o tratamiento para el Covid. Ya varias alcaldías también nos han informado que no tendrán esta celebración del grito, como es Chihuahua, Campeche, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Guanajuato, Guanajuato, San Luis Potosí y nosotros respaldamos y vemos con muy buenos ojos esta decisión responsable con la sociedad", dijo el panista michoacano.

Por ello, el panismo nacional le hizo un llamado al presidente de la República para que cancele el Grito de Independencia y el Desfile Militar para no exponer a miles de mexicanos.

"Le hacemos un llamado al Presidente de la República que haga lo mismo, que no exponga a miles, que entienda que estamos en un punto muy complejo, que estamos a nada de convertirnos en el tercer país con más muertes en el mundo, ya al sumar oficialmente 45 mil defunciones, somos el sexto país en número de contagios y el penúltimo en el número de pruebas de diagnóstico. Un pésimo ejemplo a nivel mundial y, por lo tanto, nosotros le sugerimos respetuosamente al presidente que no siga exponiendo más a la gente de forma irresponsable", aseguró Marko Cortés.