Muñoz Ledo busca a Delgado por Twitter; no lo encuentra por teléfono

El diputado Porfirio Muñoz Ledo no ha podido encontrar a su coordinador de bancada, Mario Delgado, por lo que recurrió a Twitter para enviarle un mensaje.

"Estimado amigo @mario_delgado Debido a tu clausura telefónica no he podido encontrarte. El propósito es sugerir que celebremos una reunión virtual de nuestro Grupo Parlamentario para debatir y acordar una agenda legislativa", escribió el legislador.

Muñoz Ledo dijo a Mario Delgado que el tercer año de la actual legislatura, que está por empezar, enfrenta una responsabilidad histórica que no se debe dilapidar en querellas o pasiones personales.

"Entendemos que la Cámara de las y los diputados tiene un deber irrenunciable frente a la crisis, como representante de la unidad y la pluralidad política del país. Estamos maniatados para ofrecer soluciones válidas a la sociedad", escribió.