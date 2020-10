Muñoz Ledo califica declaraciones de Mario Delgado de graves

El autoproclamado dirigente legítimo de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, calificó de graves y estúpidas las declaraciones de Mario Delgado quien lo acusó de querer utilizar el partido para quitar del poder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un conversatorio con militantes y simpatizantes de Morena en Puebla, Muñoz Ledo recordó que desde sus orígenes la visión de López Obrador fue clave para el partido y que él colaboró con él desde la década de los 80, por lo que su "línea de lealtad" data desde la primera dirigencia del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas.

Por ello, enfatizó en que su propósito como dirigente de Morena es dejar un movimiento fuerte en ideas y en militancia.

"Hay una campaña, que ya corroboré, que han iniciado los contrarios en el sentido de que yo quiero quitar del poder a Andrés Manuel López Obrador, es el último recurso que tienen. Andrés y yo venimos luchando juntos desde el 89", señaló.

"Lo están diciendo de una manera mendaz, estúpida y, así lo declaro, peligrosa mis adversarios y de esto culpo personalmente a Mario Delgado quien ayer dijo en Hidalgo que estamos construyendo un partido para quitarle el poder a Andrés López Obrador, esto es gravísimo, cuando ellos son los oportunistas".

Reiteró que él ganó dos a uno las encuestas pese a que este proceso no es el que tradicionalmente se lleva al interior del partido para renovar la dirigencia y que por eso este lunes acudirá a las 12:00 horas a la calle de Chihuahua 216, en la Colonia Roma, lugar que fue utilizado como casa de campaña de López Obrador para las elecciones de 2018 y que posteriormente fue adquirido por Morena.

Allí, afirmó que tomará protesta como presidente legítimo del partido y recordó a la militancia que el presidente López Obrador ya anunció que al término de su mandato se retirará de la vida política.

"Yo no pretendo suplir a nadie por mi edad y por las circunstancias, yo cierro también mi vida pública, la cierro cuando termine la presidencia del partido ¿qué quiero heredar?, lo mismo que Andrés, un movimiento fuerte en las ideas, en la militancia", precisó.

"Nosotros no vamos a decidir quién va a ser presidente de la República ni quien va a ser diputado o senador".