Muñoz Ledo cancela "toma de protesta" como "presidente legítimo" de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, aún candidato a dirigir la presidencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), canceló este lunes el evento donde, prometió ayer, rendiría protesta como nuevo dirigente del partido que creó Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México.

Muñoz Ledo anunció el domingo que este lunes rendiría protesta como "presidente legítimo" a las 12:00 horas. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el experimentado político anunció que no lo hará.

"Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido", escribió, en una acusación más en contra del Diputado Mario Delgado Carillo, su principal opositor en esta contienda interna, y a quien ha acusado de estar financiado por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

"Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance", escribió Muñoz Ledo en un segundo tuit.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de mujeres feministas realizó la clausura simbólica de la sede de Morena, ubicada en la Ciudad de México, donde colocó un tendedero con los testimonios de víctimas de agresiones sexuales.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar una serie de cintas rojas con la leyenda "peligro", las cuales están colocadas de forma cruzada en la puerta del inmueble. Otras se amarraron de los barrotes a los árboles cercanos, con el objetivo de prohibir el paso y de pegar hojas de colores en las que se aprecian los testimonios.

Ayer, el también legislador federal se autonombró "el presidente legítimo de Morena" frente a sus seguidores.

Durante su intervención en el Foro Nacional de Militantes de Morena, Muñoz Ledo retó al también candidato Marido Delgado a un debate sobre lo que es la Cuarta Transformación y la dirección que tomará el partido.

El Diputado federal convocó a sus simpatizantes a la toma simbólica de la presidencia de Morena; que será realizada este lunes en la sede nacional del partido, ubicada en la calle Chihuahua de la colonia Roma. El candidato aseguró que va a luchar por la vía legal.

"Voy a asumir, como decía López Obrador, soy el presidente legítimo, y legalmente voy a pelear", afirmó.

Sobre el debate, el morenista aseguró que no aceptará nada si no hay un debate entre él y Mario Delgado, a quien acusó de gastar recursos de manera obsesiva para darse a conocer y ganar la contienda electoral, aunque no fue suficiente.

"Ese muchacho [Mario Delgado], no sabe más que gastar dinero y hacerla de pastor", comentó Muñoz Ledo.

"Si AMLO quiere partido, que me apoye", dice

El diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió que en los próximos días tomará posesión de la presidencia nacional de Morena, en una sede alterna.

Asimismo, dijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que si quiere tener partido, que lo deje actuar y lo apoye.

"Si el Presidente quiere partido, que me deje actuar, que me apoye, hay poco partido porque hay mucho movimiento", expresó Muñoz Ledo en conferencia, luego de cancelar su toma de protesta como presidente de Morena ante la toma de la sede del partido en la colonia Roma.

Muñoz Ledo canceló su llegada a Morena debido a que la sede fue bloqueada por un grupo de mujeres feministas, aunque también había simpatizantes del diputado.

En conferencia de prensa virtual, y acompañado de la senadora Ifigenia Martínez, Muñoz Ledo anunció que en los próximos días rendirá protesta como dirigente nacional de Morena porque él es el ganador legítimo.

Acusó a Mario Delgado de inyectar "millonadas" de dinero. "Tienen dinero sin límite. Dizque somos el partido de la austeridad republicana, pero esa (la de Mario Delgado) es la campaña más cara", acusó.

Muñoz Ledo no precisó qué día y en qué lugar buscará tomar posesión.