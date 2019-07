Muñoz Ledo exige respuesta a la Cancillería

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó que la norma emitida este lunes por el gobierno de Estados Unidos, que impide pedir asilo a personas migrantes que no lo hayan solicitado primero en otro país, configura a México como un tercer país seguro.

"El señor [Donald] Trump expidió una ley que prohíbe el asilo en Estados Unidos a personas que hayan ingresado primero a México. Eso significa tercer país seguro, por eso pido que responda la Cancillería, porque hace semanas, meses, nos dijeron aquí en esta Cámara y en la [Comisión] Permanente que no aceptaríamos el principio de país seguro. Hoy se consumó", acusó el diputado.

Muñoz Ledo también consideró que el gobierno mexicano "se asustó" con la amenaza de Estados Unidos de que impondría aranceles de 5% a productos nacionales a menos de que este país frenara el flujo migratorio.

"México puede poner aranceles, un arancel indispensable que tengo ganas de pedir es al tráfico de armas, pero ahora resulta que México no puede poner aranceles", comentó. "Se asustaron con los aranceles, no tuvieron tiempo para serenarse y pensar en una medida contraofensiva, y no se vale pagar aranceles con carne humana, con migrantes", sentenció.

Criticó al mismo tiempo "la militarización" de las zonas fronterizas. "No se está cumpliendo nada de lo que está escrito (...) Tengo datos duros de los migrantes y su hacinamiento, parecen cuevas... hay una foto de Auschwitz, el campo de concentración nazi, y de los campos que se están poniendo en México, esos son los hechos", dijo.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se retractó de que el Senado solicite a la Cancillería enviar una nota diplomática a Washington por las redadas masivas, como lo había expresado en sus redes sociales, ya que, declaró, el presidente es responsable de la política exterior.