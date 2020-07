Muñoz Ledo llama "golpistas" a diputados que se oponen a quintetas para el INE

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó a los diputados de Morena y PT que promueven una rebelión para descalificar y revertir las quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de ser "golpistas", pues no quieren la democracia y salieron autócratas.

Traicionan la lucha de décadas por las autonomías al buscar un organismo electoral que sirva a Morena, sentenció, y para evitar esas "tentaciones golpistas", pidió al coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, proponer a cuatro personas idóneas para el cargo en consenso con todos los grupos parlamentarios.

Además le sugirió tener "mucho cuidado" con corrientes antidemocráticas al interior de la 4T Legislativa que resultan "más papistas que el papa", creen interpretar al presidente Andrés Manuel López Obrador y resulta que "querían el poder para ser autócratas, qué bonito, que grave (...) cualquiera que sea su grupo, es una tendencia antidemocrática".

En rueda de prensa, acompañado por la diputada Lorena Villavicencio y para hablar del Ingreso Único Vital, Muñoz Ledo expuso que quienes hacen ruido para afectar el proceso de designación de consejeros del INE que hasta ahora ha sido impecable –aseguró- "los voy a calificar, son golpistas, mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia".

"Que me perdonen por si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, tienen una actitud golpista. Eso es lo que son y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones, les interesa utilizar el poder, dicen que como tenemos mayoría podemos hacer lo que queramos. Estoy en contra", advirtió al referirse a la carta firmada por diputados de Morena y PT y que de 75 ya sumaría 97, para demandar anular las quintetas de candidatos a consejeros del INE.

En esa carta pública dirigida a Delgado, y difundida el domingo, los firmantes demandaron regresar las quintetas al Comité Técnico de Evaluación (CTE) de aspirantes por estar "grupos hostiles a la cuarta transformación" que mantendrían los "vicios" del INE, o bien, rechazar a los candidatos en el pleno este miércoles, en que se designará a los cuatro nuevos consejeros.

Muñoz Ledo expuso su rechazo a esa visión y recordó que autonomía es nombrar a personas sin vínculos con partidos o gobierno, no a simpatizantes.

Por eso pidió a sus compañeros informarse, instruirse en que la luchas por la autonomía. "Piensan que por tener la mayoría podemos hacer lo que queramos", advirtió.

Mientras más independiente el INE, "mejor para nosotros, claro que sí, porque nosotros no vamos a hacer fraude, tenemos la mayoría, ahí lo intentaron hacer otros a nivel local. Hasta desde el punto de vista práctico nos conviene un INE fuerte y firme", sostuvo.

Como miembro de Morena y fundador del movimiento "estoy a favor de que sean muy independientes, no el favor de que sean de los míos".

Lo que pasa -reconoció- es que la "línea oficial es decir que el INE es contrario al movimiento. Yo quiero decir que (quien dice eso) tiene una idea muy pobre de la democracia.

Por eso si son diputados "por favor que se enteren y actúen de manera consecuente, porque quienes así actúan revelan una fibra autoritaria y un desconocimiento".

Al "compañero" John Ackerman, quien integró el CTE y buscó también descalificar el proceso, Muñoz Ledo reconoció que "tiene mucho celo partidario" pero le recordó "él no estuvo directamente involucrado por las autonomías".

Es tan absurdo buscar gente a fin a Morena en el INE como decir que la autonomía de la UNAM significa que haya gente del gobierno, pues justo lo que se buscó fue sacarlo de esa casa de estudios.

La diputada Lorena Villavicencio también consideró impecable el proceso de designación de consejeros en lo que va, y expuso "es muy grave que se intenta patear y estar descalificando al árbitro. ¿No quedamos que no serían integrados como en el pasado ni de cuates ni de cuotas?. Lamento que haya diputados de morena y PT que hayan asumido una postura distinta", expuso.