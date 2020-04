Muñoz Ledo pide buscar alternativas y no recortar sueldos o aguinaldo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) llamó a no afectar derechos laborales y no reducir salarios ni quitar aguinaldos, para hacer frente a la crisis por la pandemia del coronavirus, pues eso sería violatorio de la ley.

"Habiendo tanta tela de donde cortar, para qué hacerle ojales", escribió hoy en su cuenta de Twitter al rechazar esa como una medida adecuada.

En lugar de medidas que afecten salarios, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados propuso crear la Renta Básica Universal y otorgar apoyos a las pequeñas y medianas empresas.

"No a la reducción de salarios, ni a la supresión de los aguinaldos. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos, otorgar apoyos a las PyMEs y establecer una Renta Básica Universal. Habiendo tanta tela de donde cortar, para qué hacerle ojales" escribió el legislador.

Desde su red social, Muñoz Ledo ha señalado lo que a su juicio son aciertos y errores en la conducción de la crisis desatada por la pandemia.

Ayer sábado demandó unidad pues "mientras el cuerpo médico se sacrifica y el pueblo sufre, empresarios y gobernantes polarizan al país. Alto al futurismo político desembozado".