Muñoz Ledo respalda que Morena presida la Cámara Baja por 3 años

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, respaldó la iniciativa de reformas para que Morena retenga la presidencia de esta cámara durante los tres años de la presente Legislatura, "es la ley de las mayorías, es la ley de la democracia", sentenció.

Muñoz Ledo rechazó que sean "regresivas" esas enmiendas pues es positivo "que conserve la mayoría el partido de la mayoría".

La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, propuso una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General para que, si un grupo parlamentario alcanza la mayoría calificada, éste ocupe la presidencia de la mesa directiva los 3 años que dura la Legislatura.

Esta enmienda desplazaría al PAN, partido al que tocaría presidir la Cámara en su segundo año, según acuerdo suscrito entre los grupos parlamentarios al arranque de la Legislatura.

Muñoz Ledo dijo que "no hay ninguna disposición específica al respecto". Lo que ocurre, abundó, es que "las disposiciones actuales se debieron en la época en que no había mayorías, era la época de la partidocracia en la que tenía que estarse votando todo, era un botín la Cámara antes de que llegáramos era un botín porque se distribuían todo, puestos, plazas, recursos materiales, entre los partidos".

Muñoz Ledo dijo que él no busca la reelección en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, pues eso "no es de gustos, de gustos son los helados".

Pero en todo caso será la mayoría de los diputados la que decida y si la diputada Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva, propone que él se reelija, "se lo agradezco, ahora, son los 500 diputados [los que deciden] si tengo mayoría pues seré presidente, no me queda de otra".

Muñoz Ledo acudió hoy a la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a la Convención Nacional Hacendaria, donde reapareció luego de convalecer por una cirugía de vesícula a la que fue sometido en julio.

Se declaró en buen estado de salud: "las cirugías no quitan las almas las que quitan el alma son las penas de amor", bromeó.