Muñoz Ledo violenta principios de Morena: Javier Hidalgo

El diputado Javier Hidalgo pide que se quite la candidatura a la dirigencia de Morena, a Porfirio Muñoz Ledo, por violentar los principios del partido político. Hidalgo, quien también busca llegar a la dirigencia nacional de Morena, pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que se revoque la candidatura del octagenario político, porque ha violentado, en distintas ocasiones, el principio morenista en el que se promueve el debate abierto y el respeto entre diferentes.

Javier Hidalgo acusa a Muñoz Ledo de dedicarse a denostar a otros contendientes, además de señalar, en particular, a un funcionario público, en este caso Marcelo Ebrard. "No merecemos la descalificación, mi compañero Porfirio Muñoz Ledo es avezado, con colmillo político, pero comete un error: no tiene el respeto entre compañeros", manifestó. El jueves próximo la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dará a conocer el resultado de la encuesta de reconocimiento que recién se levantó, para delimitar la lista de candidatos y candidatas que buscan la dirigencia nacional de Morena, así como para quienes quieren llegar a la secretaría general.