Murat pide a Oaxaca 10 días de encierro voluntario, desde hoy

Los municipios del Itsmo de Tehuantepec y de la Cuenca de Papaloapan, en Oaxaca, entrarán en un confinamiento voluntario por 10 días ante el incremento de casos de COVID-19 en la región.

El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa decretó el aislamiento voluntario a través de un video difundido en sus redes sociales.

Precisó que el confinamiento inicia a partir del lunes 20 de julio y terminará el miércoles 29 del mismo mes. De acuerdo con sus palabras, se tomó esta decisión ya que los casos positivos y los decesos a causa del nuevo coronavirus se han incrementado en las últimas dos semanas.

"Derivado de la información compartida por el Gobierno federal y por el Consejo de Salubridad, quiero informarles que se ha registrado un incremento considerable en los contagios y las defunciones. Específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papalopan, en las últimas dos semanas", comentó.

El mandatario estatal señaló que la población de estas regiones ha participado en celebraciones y actividades que provocan las concentraciones públicas en las que no se acatan las medidas de salubridad.

"Ha sido pública y notoria la conducta de algunos cuidadanos que contra todo principio de preservación de la salud han participado en todo tipo de celebraciones y concentraciones públicas. Esto no puede seguir así [...]", expuso.

Además del aislamiento -que comenzó "desde el primer minuto del 20" y finalizará "hasta el último minuto del 29"- subrayó que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio en todo el estado y dijo que se vigilará puntualmente el uso del mismo, con especial énfasis en los municipios con más casos.

Añadió que también designó enlaces del Gobierno estatal para coordinar acciones urgentes que contengan y mitigen la ola de contagios en el Itsmo y la Cuenca.

"Tomemos consciencia de que esta enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura. Sólo tu puedes detenerla. Te reitero: no salgas de casa si no tienes que salir. Extrema las medidas de prevención", apuntó.

Murat detalló que estas decisiones se tomaron "con pleno respeto de la autonomía municipal y en coordinación estrecha con el Gobierno federal, con las presidentas y presidentes municipales de las regiones del Itsmo y de la Cuenca".

Por último, precisó que no todo el estado entrará en este confinamiento, ya que según los últimos reportes de salud, el Valle Central de Oaxaca ha tenido un deceso en el número de contagios.

"En los Valles centrales los casos se encuentran estables, por eso seguiremos la tura trazada. Esto no quiere decir que debamos relajar las medidas de prevención. [...] Los oaxaqueños somos un pueblo guerrero y solidario. Y de ésta, sólo hay una forma de salir, unidos. Por eso, elige la vida", finalizó.