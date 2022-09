Murat solicitará Declaratoria de Emergencia ante sequía

A-AA+

Ante la situación de sequía que viven comunidades de la región Mixteca de Oaxaca, en especial las que componen la micro nación Chocholteca, el gobernador Alejandro Murat informó que se solicitará al Gobierno federal, a través de Coordinación Nacional de Protección Civil, la Declaratoria de Emergencia y, posteriormente, la de Desastre, para acceder a recursos económicos que permitan ayudar a la población afectada.

Lo anterior lo anunció Murat durante una gira de trabajo realizada por los municipios de Santa María Nativitas, Tequixtepec y Tepelmeme Villa de Morelos pertenecientes al distrito de Coixtlahuaca, para dar seguimiento a las peticiones de las autoridades municipales y agrarias habitadas por la nación Chocholteca y atender la problemática de la sequía en la zona.

Durante su visita a la nación Chocholteca, representada por 19 autoridades municipales, Murat informó que la solicitud de Emergencia y de Desastre es la solución a corto plazo para atender la sequía que padecen estas comunidades.

"Estamos aquí para dar solución a esta problemática, porque la sequía no sólo está afectando a Oaxaca, sino que es un problema que presenta la mayor parte del país", afirmó.

El mandatario agregó que además, con la finalidad de hacer frente a futuras sequías, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se buscará diseñar un plan integral de reacción y la construcción de ollas de captación de agua en cada municipio, que puedan ser utilizadas en una emergencia como la que se ha presentado actualmente.

"Por otra parte, vamos a formar una comisión con las autoridades municipales involucradas para ir a la Ciudad de México y tener una reunión con las instancias gubernamentales correspondientes y darle un seguimiento más cercano a este asunto. Vamos a salir adelante", refirió.

La visita del gobernador a esta región de Oaxaca se da luego de una serie de denuncias realizada por autoridades chocholtecas, principalmente en contra de productores avícolas de Tehuacán, Puebla, a quienes acusaron de realizar vuelos en esta zona para "bombardear" las nubes y evitar así que llueva, para que no se vea afectada su actividad comercial.

Esta denuncia escaló en días recientes, cuando las autoridades comunitarias realizaron bloqueos carreteros que impidieron el paso de los productores avícolas, ocasionándoles pérdidas millonarias y el llamado de los poblanos para dialogar con el mandatario oaxaqueño.

Sobre el tema, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, el representante de Aeronáutica Civil, señaló que ante el reporte de que las avionetas que sobrevuelan por esta zona y que presuntamente realizan acciones de fumigación, impidiendo así que llueva, dijo que son de tipo comercial y no se dedican a la fumigación, toda vez que en Oaxaca "no se autorizan aeronaves que se dediquen a eso y que puedan afectar el ciclo natural del medio ambiente".

En el marco de este encuentro se acordó llevar a cabo reuniones para la entrega de resultados de las investigaciones, explicación de programas relacionados con los siniestros hidrometeorológicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y los resultados de un estudio técnico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) respecto a la afectación del medio ambiente por el funcionamiento de granjas y sobrevuelos de avionetas.

Apenas este miércoles se dio a conocer que comunidades de la región Mixteca de Oaxaca viven la peor sequía que se recuerde en la zona, lo que ha afectado a pobladores, campesinos y pescadores, mientras que mantiene a la presa de Yosocuta en 67% de su capacidad, uno de los más bajos de los que se tienen registro.