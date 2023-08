Murayama explica que el INE sí puede sancionar a Ricardo Salinas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de la negativa del empresario Ricardo Salinas Pliego de borrar sus tuits en los que comete violencia de género contra la senadora Citlalli Hernández, el exconsejero del INE, Ciro Murayama explica que el organismo sí puede sancionarlo.

"Eso no sólo aplica a servidores públicos", describió en su cuenta de Twitter el exconsejero y expresó que el organismo electoral ha frenado los ataques de género desde hace años.

"El señor Ricardo Salinas no tiene derecho de hostigar a ninguna mujer por ser un particular", sentenció Murayama.

El viernes 11 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al empresario que borrara 70 tuits en los que se identifica violencia política de género y le dio un plazo no mayor a 24 horas, por lo que este rechazó el mandato.



Salinas rechaza orden del INE

A través de redes sociales, Salinas Pliego expuso: "a mí que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica" y agregó "o sea que los corruptos del INE (como les dice el Presidente) nos van a decir a los Mexicanos que hacer en nuestras cuentas de redes sociales..." cuestionó el dueño de la televisora.

Asimismo, ante el cuestionamiento de si el INE podría intervenir en este asunto, el empresario realizó una consulta que publicó en sus redes sociales en donde pidió a sus seguidores su opinión sobre si debía o no borrar sus publicaciones.

En este mensaje continúo con las ofensas y descalificaciones contra Citlalli Hernández.