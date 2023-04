Murieron 955 migrantes en su paso por el país en 2022

A-AA+

El cruce por México, sea por el sur, norte o a lo largo del territorio, continúa siendo una apuesta altamente letal para los migrantes, de acuerdo con los últimos datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El año pasado, 242 migrantes fallecieron o desaparecieron en México. A esa cifra se suman 45 víctimas en la frontera sur de Chiapas.

En tanto, el cruce entre México y Estados Unidos se cobró la vida de al menos 668 personas: 454 hombres, 100 mujeres y 31 menores. En 83 casos no se aportan detalles.

La ruta mexicana se cobró la vida de 955 personas en condición migratoria durante el año pasado, sostienen los datos verificados hasta el 20 de marzo por la organización internacional y proporcionados a EL UNIVERSAL.

Principales causas

Edwin Viales, de la unidad regional para las Américas del Proyecto Migrantes Desaparecidos, explicó a este diario que el ahogamiento fue la principal causa de muerte de las víctimas que intentaron entrar a Estados Unidos por México, con 212 casos.

Decesos accidentales (59), por la violencia (13) y la falta de acceso a cuidados adecuados de salud (8) completan la lista de los casos con los que se cuenta información.

Las condiciones ambientales extremas, la falta de albergue, comida o acceso a agua se cobraron la vida de 156 personas. Mientras que por los accidentes y los peligros asociados al transporte murieron 71.

La cifra podría aumentar considerando que el órgano con sede en Berlín, Alemania, está a la espera de la información de los Grupos Beta y de la Pima County Office of the Medical Examiner, la agencia que investiga las muertes registradas en ese condado de Arizona que comparte frontera con Sonora.

El saldo rojo es el segundo mayor visto en la región desde el arranque del programa en 2014. Sólo en 2021 se contabilizó un número superior de migrantes desaparecidos o fallecidos en esa zona, 729.

El mayor número de víctimas en la frontera entre Estados Unidos y México fue de origen mexicano, con 144, seguido por guatemaltecos, 83; nicaragüenses, 34; hondureños, 33; venezolanos, 15, y cubanos, con ocho.

También hubo víctimas procedentes de otros continentes, concretamente cuatro menores de edad de Angola, un hombre de la India y un ruso. En 310 casos se desconoce la nacionalidad.