Muro que nos separa de EEUU también caerá como el de Berlín: Ebrard

Este domingo, el aspirante a candidato presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, participó en la inauguración de la instalación de un pedazo del Muro de Berlín en Tijuana, Baja California.

A través de redes sociales publicó su participación en el evento donde señaló que el trozo del muro de Berlín fue donado por Marcos Cline-Marquez y Sergio Alcocer, y que simboliza la lucha por la libertad y dignidad humanas. "Se colocó al lado del muro que nos separa de Estados Unidos, el cual también caerá", escribió.

A través de un video, el excanciller explicó que este trozo de muro, derribado en 1989, simboliza la lucha por la libertad de un mundo sin muros.

Por lo anterior, ejemplificó que el muro que divide la frontera norte de México con la frontera sur de Estados Unidos es como el Muro de Berlín que por casi tres décadas dividió la capital alemana.

"Por eso se vino a instalar aquí, porque se quiere pedir, plantear, insistirle a Estados Unidos o a la opinión pública de los Estados Unidos que lo que hay que hacer es tirar muros, no construir nuevos. Estados Unidos siempre defendió eso.

"¿Entonces por qué una cosa en Alemania y otra cosa en México?", cuestionó la corcholata presidencial.

Señaló que en Estados Unidos hay 11 millones de mexicanas y mexicanos que no pueden regresar a México para ver a su familia.

"Si vienen a México, ya no pueden regresar a su trabajo", dijo.

Aseguró que, aunque no es la misma situación que en Berlín, el muro fronterizo entre México y Estados Unidos hace que dos comunidades sean divididas y que las familias sean separadas, lo que genera sufrimiento.

"Conozco a quienes promueven el muro, su forma de pensar y sé cómo los podemos manejar, cómo podemos resistir, pero es importante tener siempre, como una causa primordial, luchar porque este muro deje de existir", dijo.

Recordó que el muro fronterizo fue instalado hace 28 años, tiempo que duró de pie el Muro de Berlín, por lo que aseguró que "también se va a caer".