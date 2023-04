Mutilan mantarrayas en Huatabampo para que no piquen a vacacionistas

A-AA+

Una ola de protestas en redes sociales ha provocado la disposición del Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, de mutilar las mantarrayas para que no piquen a los vacacionistas que se meten al mar.

Elizabeth Guerrero Moreno, coordinadora de Ecología de ese municipio ubicado al sur del estado, dijo que se les retira el aguijón y este se vuelve a reproducir tirándola más al fondo para que no esté en la orilla y pueda ocasionar picadoras. Aseguró que ello no provoca un daño a las mantarrayas.

Ambientalistas denuncian crimen ambiental ante Profepa

Ambientalistas ya denunciaron estos actos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa).

"Ya se efectuó la denuncia por el terrible crimen ambiental alentado por el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, y perpetrado por su "Departamento de Ecología", extrayendo masivamente cientos de ejemplares de rayas y arrancándoles el aguijón para luego liberarlas nuevamente al mar, con el supuesto objetivo de generar playas seguras para los bañistas en estas vacaciones", publicó un usuario de Facebook.

"Esto es ilógico, cruel, inaudito y repudiable y esperamos que haya procesos legales y penales contra estos funcionarios, y al menos clausura temporal de esas playas".

A través de la página Colegio Nacional Guarda Parques se pide que denuncien para que se genere presión ante las autoridades federales y actúen contra criminales ambientales.

"Semana santa del horror para los animales. En playas de Huatabampito México autoridades mutilan rayas para evitar que piquen a los turistas en sus "vacaciones santas", se expresa.

Esa práctica es completamente cruel, sacan a los animales del agua, las arrastran, les arrancan el aguijón y luego las lanzan como si fueran un balón, publicó una usuaria de redes sociales.

Un lugar turístico donde las autoridades más bien son unos delincuentes, donde en la dependencia de ecología no tienen ni idea de ello y confunden una mantarraya con un raya y donde el turismo está manchado de dolor.

Hizo un llamado a las autoridades de México y verdaderos defensoras del medio ambiente y activistas.