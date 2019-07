Naasón no tiene registro como ministro de culto

Ciudad de México.- El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García —recluido en una cárcel de Estados Unidos por delitos sexuales—, no está registrado en el Directorio de Ministros de Culto de la Segob, por lo que podría no ser sancionado si comete alguna infracción a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, advirtieron especialistas.

De acuerdo con el directorio de la dependencia, la iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, tiene registrados 461 ministros de culto, en ninguno de ellos aparece su líder.

Para Elio Masferrer, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el hecho de que el llamado "Apóstol de Jesucristo" no esté registrado ante la Segob imposibilita a ésta sancionar a Naasón Joaquín, porque jurídicamente es un ciudadano y no posee el carácter de ministro de culto, entonces no se le puede acusar de violar la normatividad.

Aunque el llamado "Apóstol de Jesucristo" no aparece en el Directorio de Ministros de Culto, sí está registrado como apoderado legal de la iglesia La Luz del Mundo en el de Asociaciones Religiosas de la Segob.