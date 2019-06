Nacen tres cachorros de lobo gris mexicano en Coahuila

En el Museo del Desierto (MUDE) ocurrió un gran acontecimiento de gran trascendencia internacional. Nació en cautiverio una nueva camada de tres lobeznos -1 hembra y 2 machos- de lobo gris mexicano, "Canis lupus baileyi", subespecie clasificada como extinta en vida silvestre en México.

Se trata del cuarto alumbramiento de este tipo de cachorros, dado a conocer este día, aunque los tres nacieron el 20 de abril pasado. Son hijos de "Esperanza" y "Nando", quienes tienen 3 y 2 años de edad, respectivamente.

"Nando" es la nueva pareja de "Esperanza", quien primero vivió más de un año con "Jacobo", pero como no tuvieron descendencia lo sacaron de su madriguera y le cambiaron de macho por "Nando" quien logró que quedara preñada y le diera tres lobeznos, lo que representa un gran éxito de este proyecto.

La noticia fue dada a conocer por Arturo González González, director del MUDE, acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Salvador Hernández Vélez, institución que apoya el proyecto de reproducción del lobo gris porque es su emblema.

En los albergues del MUDE, informó González González, se cuenta con 10 ejemplares y en vida libre existen en territorio nacional 25 lobos provenientes del programa en México, mientras que en Estados Unidos hay alrededor de 114 ejemplares reintroducidos a vida silvestre.

Históricamente este animal habitaba desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de México. La última estadística es de solo 311 lobos grises en nuestro país que viven fuera de su hábitat natural.

El Museo del Desierto trabaja estrechamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en los esfuerzos de conservación del lobo gris mexicano, dijeron.

Destacaron que el MUDE representa un sitio muy importante en la reproducción de esta especie por el número de nacimientos exitosos que ha reportado.

Además de los nacimientos de lobos, en 2019 el Museo del Desierto ha logrado la reproducción de 3 ejemplares de borrego cimarrón (Ovis canadensis), 10 ejemplares de perrito de la pradera (Cynomys mexicanus), 6 de pecarí de collar (Tayassu tajacu), y 4 de cascabel de las rocas.

Fundacion WWF-Carlos Slim

Arturo González González aseguró que los resultados han sido posibles gracias al invaluable apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) y la Fundación WWF-Carlos Slim, que patrocinaron los albergues del lobo y la clínica veterinaria.

Además, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se suma a esta iniciativa a través de la divulgación de los esfuerzos que hace el Museo del Desierto para la conservación del lobo gris mexicano.

Se cuenta con una promoción permanente de difusión a través de videos, mensajes y campañas de visibilización, son de suma importancia para promover la empatía con ésta y otras especies, apuntó González González.