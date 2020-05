Nada que celebrar: Madres Buscadoras de Sonora

"Vivos se los llevaron vivos los queremos, sin hijos no hay madres, nada que festejar este 10 de mayo", son las palabras de las Madres Buscadoras de Sonora en vigilia afuera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

"Hijo te buscaré hasta encontrarte", dijo en oración Cecy Flores junto a cerca de 40 madres que buscan a sus hijos y que claman a quienes se los llevaron, se los regresen o les digan donde están para ir por ellos.

"No exigimos justicia, sólo los queremos de vuelta", dijo la líder del colectivo que inició el 4 de mayo del 2019 a raíz de la desaparición de su hijo Marco Antonio en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo.

Ante lo que llaman inacción de las autoridades, el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, desde hace un año, ha emprendido la búsqueda por los desaparecidos, donde al momento han localizado 121 personas en fosas clandestinas y han reencontrado a cuatro personas vivas con sus familias.

La madre de Iván Eduardo Mada Delgado que desapareció el 27 de diciembre en el Palo Verde -al sur de la capital del estado- con lágrimas y la voz cortada de dolor dijo que su hijo no se ha comunicado con ella y este será un Día de las Madres muy triste, no tiene motivos para ser feliz.

"Que regrese es lo único que le pido a Dios, que regrese porque tiene a sus niños, su esposa que lo esperan, eso es lo que yo quiero, que venga donde quiera que esté porque es una agonía estar viviendo así".

Norma Ibarra tiene desaparecido a su nieto Dionisio Antonio Noriega quien fue "levantado" el año pasado en la colonia Adolfo de la Huerta, lo crió desde niño es como su hijo, tiene 24 años. "Le pido a Dios que me mande una señal para saber dónde se encuentra, ya no tengo palabras, es muy triste, dijo la mujer a EL UNIVERSAL, con el rostro descompuesto, conteniendo el llanto.

Una noche triste

Las madres con hijos desaparecidos colocaron fotografías de sus hijos y encendieron velas, hicieron oración por ellos y tomadas de las manos, rogaron a Dios por el pronto regreso de sus seres amados.