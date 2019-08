Nada que ver con la "Estafa Maestra": Osorio Chong

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó haber estado involucrado en algún aspecto de la llamada "Estafa Maestra" y aseguró que "absolutamente en nada... por eso cada vez que se menciona mi nombre, he pedido investigación con claridad, porque siempre he sido un hombre recto y transparente".

Y luego señaló que no hay que prejuzgar porque eso le toca a los jueces y que en el caso de las indagaciones sobre presuntos desvíos de recursos lo que debe existir es un "estricto apego a la ley...", sin persecuciones ni venganzas políticas, porque cuando se especula únicamente se daña a las personas sin pruebas.

"A todos nos debe preocupar que la justicia sea estrictamente conforme a derecho" y no por cuestiones de persecución o venganza, porque más allá de que se trate de políticos, o expolíticos, puede ser con cualquier persona, porque hoy puede ser un expolítico, luego un periodista, un ciudadano común y corriente, dijo.

Aseguró tajante que él nunca ha estado involucrado en temas como el de la llamada "Estafa Maestra", en donde se está acusando a la extitular de Sedesol y de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, de haber sido omisa en presuntos casos de desvío de recursos; "Absolutamente, nada, y he pedido claridad y una inmediata investigación cuando se ha mencionado mi nombre, porque siempre he sido un funcionario recto y transparente", afirmó.

El también coordinador del PRI en el Senado de la República quien asistió al 1er informe del senador yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín, subrayó que hay que preocuparse porque no se prejuzgue a las personas porque finalmente eso corresponde a los jueces, pero también puntualizó que no hay que especular sin pruebas porque luego se daña a las personas.

PRI debe regresar a sus orígenes

Osorio Chong manifestó que en el caso del PRI, más que cambiar de nombre, siglas o estatutos, lo que es necesario hacer es "regresar a nuestros orígenes, estar cerca de la gente y de sus demandas".

En cuanto a la renuncia al PRI de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, precisó que "respeta su decisión", pero en lo personal considera que las luchas se deben dar desde adentro y hasta el final.

Sobre todo -apuntó- "Cuando se trata de un partido como el PRI que nos apoyó en su caso y el de ella, a llegar a ser gobernadores de su estado (Hidalgo y Yucatán) y también como Diputados federales y Senadores.

Afirmó por tanto que el PRI tiene oportunidad aún en la escena política pues en la pasada elección interna logró mover a un millón 800 mil militantes y esa estructura "no cualquier partido político la tiene", por eso hay que trabajar desde ahora.

Consideró que la elección del 2018 fue atípica y que si bien es cierto la del 2021 será complicada, es necesario trabajar e hilvanar estrategias para ese nuevo escenario electoral.

Osorio Chong por la mañana desayunó en un restaurante típico de Mérida, salbutes y panuchos de pavo, ambos guisos locales.

El exsecretario de Gobernación reiteró que no tienen temor ante investigaciones sobre el anterior gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto, y en su caso, reiteró que "siempre he sido un hombre recto y transparente".