"Nadie necesita permiso de un ´imbécil´ que no te está protegiendo", dice Julián LeBarón

El activista Julián LeBarón consideró que si otro de sus familiares estuviera en riesgo de ser asesinado, tomaría un arma para defenderse aunque esto estuviera prohibido por todas las leyes del universo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, criticó que las autoridades no permiten a los mexicanos defenderse por sí mismos en contextos de inseguridad, pero tampoco han sido eficientes para garantizar la integridad de los ciudadanos.

"¿Si tuvieran la posibilidad de armarse, sí lo harían?", se le preguntó a Julián LeBarón, a lo que respondió: "Creo que en el momento en que están agrediendo a mis primas, si yo tuviera con que defenderlas aunque estuviera prohibido por todas las leyes del universo, yo lo agarraría (un arma) para defenderlas. Creo que en ese momento nadie necesita permiso de un ´imbécil´ que no te está protegiendo, eso sería traicionar a tu familia", declaró.

Consideró que la moralidad del país está en crisis porque las personas no saben distinguir cuando una persona toma un arma para defender a los suyos o para asesinar por delinquir.

Estimó que en algún momento, los mismos ciudadanos tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo detener esta masacre debido a que en algunas ocasiones "son los mismos policías los que nos están masacrando a los ciudadanos".