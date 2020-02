Nadie puede decir que ya obtuvo registro como nuevo partido: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que nadie puede decir que ya obtuvo un registro como nuevo partido político, y tampoco que ya cumplió con todos los requisitos.

"No sé por qué hay quien anda diciendo que tuvo registro como nuevo partido político, eso en las redes sociales se ha difundido como si fuera verdad, y lo digo con todas las letras: cuidado, noticias falsas, no es cierto, hoy nadie, nadie puede decir que ya obtuvo o que ya cumplió los requisitos para convertirse en partido político, nadie", advirtió.

Entrevistado al término de la sesión extraordinaria de Consejo General del INE, Córdova Vianello subrayó que nadie puede hablar de tener ya los requisitos formales que se necesitan para la conformación de una nueva agrupación política.

La información que difunde el INE, dijo, sobre el número de afiliados y el número de asistentes a asambleas realizadas, no es definitiva, todo es provisional.

"Eso quiere decir que las asambleas que se realizaron y que provisionalmente han cumplido con el quórum, pueden dejar de tenerlo cuando el INE haga su revisión.

"El lunes va a ser los cruces de las afiliaciones que se han realizado por parte de esas agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos junto con la de los partidos políticos que tienen registro, acuérdese que en México está prohibida la doble afiliación existe el derecho de libre afiliación está prohibida la doble afiliación", detalló.