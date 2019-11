Nadie quiere libros sobre reformas priistas, los voy a rematar: Taibo II

El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II aseguró que los libros que se editaron bajo el sello que dirige y que versan sobre las reformas constitucionales de administraciones pasadas, serán rematados por la falta de lectores y sus altos costos.





Previo a esto, Taibo II señaló que también se rematarán los libros de los expresidentes, Vicente Fox y Miguel de la Madrid; añadió que serán vendidos a precios módicos los ejemplares que tiró "el aparato priista, para defender las reformas".





Entrevistado por Notimex al acudir a la Ceremonia de Inhumación de Valentín Campa Salazar en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores, el también escritor señaló que son cerca de 24 mil ejemplares que abordan el tema de cambios constitucionales como, por ejemplo, la reforma educativa.





"(Los libros de Fox y De la Madrid) intenté rematarlos y nadie los quiso comprar. Los voy a poner a un peso. Voy a ver qué política de saldos, no sólo son los de Fox y de la Madrid son bien poquitos, sino que tengo unos 24 mil ejemplares de los libros que se hicieron sobre las reformas que han fracasado, bueno los libros que el aparato priista género para defender las reformas y que fueron editados por el fondo y están en la bodega y no los quiere nadie", afirmó.





Dijo que entre los títulos hay uno de un exsecretario de Educación Pública: "hay uno de Otto Granado, bueno, los libros que el aparato priista género para defender las reformas, están en la bodega y se van a rematar, seguro a alguien le interesa como historia de la ignominia".





"Lo que hay en el fondo es una cosa muy rara, hay una masa de libros en bodega porque cuando se hicieron, se hicieron a precios altísimos que no encontraron a sus lectores; no le interesaron a nadie y los hicieron por compromisos, eso, o no hay lectores para esos libros", aseguró el director del FCE.