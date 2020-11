Narcomenudeo crece durante la pandemia

Las fiscalías y procuradurías estatales abrieron de enero a octubre un total de 63 mil 889 carpetas de investigación por narcomenudeo, un incremento de 8.2% con respecto al mismo periodo de 2019, en el que se registraron 59 mil 39, un 30% más si se compara con 2018 en el que sumaron 48 mil 794.

Especialistas en seguridad consideran que el aumento en este delito, en medio de la pandemia mundial de Covid-19, se debe a la política contemplativa del gobierno federal ante las organizaciones criminales, que pese a la epidemia continuaron operando y en disputa de las redes de distribución a través de diversos modus operandi.

Guanajuato, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal Santa Rosa de Lima mantienen una disputa territorial por el control de la venta de drogas, extorsión y secuestro, es la entidad con mayor incidencia en lo que va de este año, con 11 mil 977 registros iniciados por narcomenudeo en la Fiscalía General del estado.

Le siguen Baja California, 8 mil 174; Coahuila, 8 mil 389; Chihuahua, 6 mil 468, y la Ciudad de México, 4 mil 818, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por mes, enero está en primer lugar, con 7 mil 117 carpetas de investigación iniciadas; marzo, 6 mil 813; agosto, 6 mil 675; julio, 6 mil 654; febrero, 6 mil 592; octubre, 6 mil 385; septiembre, 6 mil 274; junio, 6 mil 108; mayo, 5 mil 733, y abril, 5 mil 538.

El director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, señaló que el delito de narcomenudeo ha estado en rojo todo este año y no ha cedido, pues sigue con tasas muy altas.

Consideró que la regulación de la marihuana debe impactar positivamente en las cifras de homicidio doloso y narcomenudeo en el país, pero dependerá de que se haga una regulación inteligente y pragmática desde el Poder Legislativo.

"No debemos olvidar que el objetivo de la regulación es reducir al máximo el mercado negro para quitarle la plata a las mafias. Esto es sólo el primer paso, necesitamos avanzar en la regulación de cualquier droga que tenga mercado negro en México, ninguna debe estar en manos de mafias", indicó.

El especialista en temas de seguridad, Ricardo Blas, expuso que durante el confinamiento por Covid, los cárteles mexicanos disminuyeron su actividad nocturna por el cierre de bares y centros nocturnos.

Sin embargo, en el resto de las modalidades de consumo de droga no parece haberles impactado en mayor medida: "Esto es indicador de un mercado interno en expansión, el comercio mexicano de consumo es sólido y en expansión", alertó.

"Con la pandemia, ante las dificultades para ingresar drogas al mercado estadounidense, los cárteles optaron por consolidar y ampliar el consumo mexicano", añadió.

Blas aseguró que siete de cada 10 homicidios dolosos que se cometen en el país están vinculados a actividades del crimen organizado y una parte, cada vez mayor, está asociada a disputas por los mercados de distribución y consumo de drogas.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, dijo que para combatir el narcomenudeo es necesaria la desarticulación de las bandas delincuenciales, a través de inteligencia policial.

"El narcomenudeo y la trata de personas romperán el triste récord de 2019 y este 2020 será el peor año en estos delitos. Las crisis económicas en el mundo impulsan dos fenómenos, el aumento de las dependencias y los flujos migratorios, si consideramos que ni con el confinamiento estos dos delitos disminuyeron su incidencia, a estas alturas del año resulta casi imposible que 2020 no rebase a 2019", subrayó.

La organización Causa en Común alertó que en los primeros 10 meses del año se mantiene un aumento en los delitos de homicidios, asesinato de niñas y niños, feminicidios y violencia familiar, además de narcomenudeo.

En su informe mensual Análisis de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva, la organización encabezada por María Elena Morera refirió que las víctimas registradas de homicidio doloso aumentaron de 29 mil 644 a 29 mil 983 (1% más) al comparar los primeros 10 meses del año pasado y el mismo periodo de este 2020.