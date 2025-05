Narcoterrorismo no debe usarse para invadir: CS

Ciudad de México.- Al asegurar que México ha colaborado con Estados Unidos en el tema de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó a las autoridades de Washington por no compartir información con México de diversos casos, y les exigió respeto y no usar como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para tratar de intervenir o de tener injerencia en territorio nacional.

La Jefa del Ejecutivo expresó lo anterior después de la primera imputación que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcoterrorismo a miembros del Cártel de Sinaloa, el cambio de la declaración de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y la entrega voluntaria de 17 familiares del capo al gobierno del país vecino.

“Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia, eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador”, comentó en la conferencia matutina de este miércoles.

En ese sentido, a la Mandataria se le preguntó si no hay una incongruencia de las autoridades estadounidenses al alcanzar un acuerdo con Ovidio Guzmán López, ya que recientemente se informó que se declararía culpable ante una corte federal en Estados Unidos que lo juzga por diversos delitos.

“¿Cómo declaran terroristas? O sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas. Entonces, ¿qué pedimos en general? Respeto, colaboración, coordinación”, demandó al recordar que Ovidio Guzmán, “El Ratón”, fue extraditado por México a Estados Unidos.