Navidad traerá regalos y rebrote de Covid, advierte académica de la UNAM

Están por llegar las fechas navideñas y es posible que las conglomeraciones en espacios cerrados se vuelvan una situación cotidiana, por el inicio de las posadas, y las cenas familiares, ante esto, la académica Susana López Charretón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre un probable incremento en los contagios de coronavirus, por lo que recomendó no bajar la guardia ante las medidas de protección.

"Las olas de la pandemia se pueden manejar con un buen comportamiento. En el caso de México, donde la mayoría de las entidades tienen el semáforo epidemiológico en verde, la gente cree que ya se acabó la enfermedad y se descuida. Ahora que vienen las fiestas y reuniones navideñas en espacios cerrados, podríamos tener un rebrote", informó.

De acuerdo con la especialista del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, en México tenemos acceso a siete de las vacunas creadas por diversos fabricantes y sistemas que demuestran un 60% y 95% de efectividad contra el Covid-19, atacando incluso a variantes de preocupación (VOC, por sus siglas de inglés) Delta, considerada la más peligrosa hasta el momento, mientras que vacunas de otros agentes virulentos como el de la influenza tiene una eficacia menor, de entre el 50% y 60%.

La viróloga Susana López participó en el coloquio "Conviviendo con el Virus SARS-CoV-2. Ciencia, COVID y Arte", organizado por el Corredor Cultural Autonomía y Fundación UNAM", en el que compartió diversos datos sobre el avance de la pandemia, con el objetivo de concientizar a la población sobre el cuidado necesario para evitar el contagio, como la aplicación de los biológicos, y así poder dar seguimiento a nuestras actividades diarias.

Según datos de López Charretón, pese a que en nuestro país la cantidad de enfermos de Covid-19 entre la segunda y tercera ola se mantuvo estable, la mortalidad en pacientes disminuyó debido a la aplicación de vacunas.

"La diferencia fue el inicio de la vacunación porque a pesar de que en la tercera ola ya teníamos la circulación de todas las variantes del SARS-CoV-2, principalmente la Delta, la mortalidad ha disminuido", recalcó.

Según se explica en un comunicado, la mortalidad de la cuarta ola de coronavirus podrá ser visible en Europa, en países donde más del 60% de la población no haya sido vacunada. Actualmente los números de muertes de dicho continente son altos por diversas circunstancias como: disminuir la exigencia de las reglas de confinamiento y el rechazo de la población ante las vacunas, como es el caso de Alemania, Austria y Holanda. En tanto los países que tienen una administración lenta del biológico como en el caso de África, donde se dice dio origen la nueva variante ómicron, representa un peligro para el avance de la pandemia.

"En el mundo, antes que pensar en refuerzos, tendríamos que estimular la vacunación en el esquema normal", dijo.

En México el 50% de la población mayor de 18 años ya cuenta con las dos dosis y el 59% con sólo una. Las cifras mundiales, por su parte, indican que más de 4 mil millones tienen únicamente una de las inyecciones antiCovid, mientras que 3 mil millones ya cuentan con el esquema completo.

La también ganadora del premio de Microbiología Carlos J comentó que mientras las personas alrededor del mundo no se vacunen, se generarán variantes -hasta ahora funcionales para los biológicos – y replicaciones del virus en escala: "se necesita una inmunidad de grupo; hay quienes por cuestiones de edad o de salud no se pueden vacunar, pero si las personas a su alrededor están protegidas, evitan que haya una circulación del virus", insistió.

Otro problema importante, indicó la viróloga, es la desinformación y las noticias falsas, por lo que señaló que acercarse a plataformas oficiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Sociedad Mexicana de Virología, ayudarían a contrarrestar este tema.

Ahora que ya estamos cerca de las reuniones es importante cuidarnos y cuidar a los otros para atravesar las olas de contagio futuras sin daños lamentables.

La académica Susana López puntualizó: "no debe ser complicado permanecer en lugares abiertos, mantener distancia y usar cubrebocas; aunque no es cómodo, tampoco es para sufrirlo si nos acostumbramos. No hay que pensar cuándo se va a acabar la pandemia, sino habituarnos a continuar con las medidas sanitarias. La principal vía de contagio es a través del aire, mediante las microgotas de saliva y aún más pequeñas, que pueden quedar suspendidas por largo tiempo en sitios sin ventilar".