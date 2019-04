Nayarita obtiene récord mundial guinness por colección de God of War

Emmanuel Mojica Rosas, originario de Xalisco, Nayarit, obtuvo el Récord Guinness por tener el mayor número de objetos relacionados con el videojuego God of War.

Su colección privada, formada por 583 artículos, comenzó en el 2011, cuando sufrió una perdida familiar.

"Fue un momento muy difícil para mí y para mi familia. No podía concentrarme. Necesitaba algo que me motivara a seguir adelante. Y así fue como descubrí el mundo de God of War y empecé a coleccionar, coleccionar y coleccionar", explica en un video publicado en la cuenta de YouTube de Sony.

La colección de Emmanuel abarca versiones globales del juego, bandas sonoras, espadas, consolas, figuras y más.

"God of War fue creado con pasión y yo creo que cuando algo se crea con pasión, el sentimiento se contagia".

Para honrar la dedicación de Emmanuel y el aniversario del juego de PlayStation, Santa Monica Studio, creador del videojuego, invitó al mexicano a sus oficinas en California.

Ahí tuvo oportunidad de conocer al equipo desarrollador incluyendo al director creativo y escritor, Cory Barlog, quien como sorpresa le entregó el primer CD en el quemaron el juego en su versión Gold, cuando recién habían terminado el desarrollo del mismo.

Emmanuel se mostró sorprendido y feliz cuando recibió su certificado oficial de manos de Philip Robertson, adjudicador oficial de los Récord Mundiales Guinness.

"Mi padre murió en el 2015 y desde entonces, mi misión de vida ha sido poner el apellido Mojica en lo más alto y hacer historia. Romper un récord de Guinness World Records es una manera de hacer historia con mi familia," expresó.