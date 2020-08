Necesario adaptar microcréditos a necesidades de empresarios: Coneval

Es importante valorar la posibilidad de adaptar el crédito a las necesidades de los microempresarios, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al dar a conocer su Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 del Programa de Microcréditos para el Bienestar.

No se requiere una adaptación uno a uno, sino adecuar, por ejemplo, los créditos por tipos de actividades y niveles dentro de cada actividad, precisó el Consejo.

Los microcréditos que se entregan de forma masificada bajo una sola metodología y cantidad pueden llegar a ser una carga de deuda para quienes no generan los ingresos necesarios en su micronegocio para pagar, o tienen un menor efecto sin lograr una transformación sostenida de la actividad económica financiada, explica el Coneval en su evaluación.

Asimismo, entre los beneficiarios, se identificaron diversas necesidades para invertir en bienes de capital (maquinaria y equipo) que les permitirían incrementar su capacidad de producción y ventas. Este tipo de necesidades pueden ser específicas de ciertos sectores de la economía que requieren de montos de crédito y plazos de pago diferentes a los que están establecidos en el programa.

El objetivo del Programa de Microcréditos para el Bienestar consiste en fomentar la consolidación de las actividades productivas de las personas que inicien (Modalidad Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro) o cuenten (Modalidad Consolidación) con un micronegocio a través de apoyos mediante financiamiento y, posteriormente, de apoyos mediante asesoría y capacitación.

Los tipos de apoyo otorgados por el programa son los siguientes en sus dos modalidades:

1. Financiamiento: entrega de forma individual bajo un esquema sin intereses que comprende cuatro ciclos de crédito: el primero, por 6 mil pesos; el segundo, por 10 mil pesos; el tercero, por 15 mil pesos y, el cuarto, por 20 mil pesos. Los créditos se deberán reembolsar después de un periodo de gracia de un mes, en un plazo máximo de 10 mensualidades cada uno.

2. Asesoría y capacitación: consiste en el otorgamiento de asesoría y capacitación a través de cursos presenciales o en línea, una vez que hayan recibido el financiamiento inicial o subsecuente, sobre temas relacionados con educación financiera, así como sobre temas relacionados con el desarrollo de sus capacidades financieras y empresariales básicas.

En cuanto al presupuesto, el programa contó con 3 mil 33.23 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, de los cuales se ejercieron 2 mil 139.22 millones. En el 2020, el programa tuvo una asignación presupuestal de 2 mil 500 millones de pesos.

Debe considerarse que otra fuente potencial de recursos son los reembolsos que realicen las personas beneficiarias como parte del pago de sus créditos. En 2019, el programa atendió a 349 mil 722 personas beneficiarias de las 32 entidades federativas.

En opinión del Coneval, es un acierto que el Programa de Microcréditos para el Bienestar atienda a un sector de la población microempresaria que enfrenta un medio adverso para el desarrollo de sus actividades productivas, y que también, a nivel personal, puede presentar un conjunto de carencias como educativas, de ingreso y laborales, entre otras, que dificultan su inclusión al sistema financiero y el acceso a los instrumentos de crédito tradicionales.

Respecto a los requisitos para incorporarse al programa en las distintas modalidades, resulta evidente que la diferencia del criterio de selección de tener o no un micronegocio en operación de alguna manera genera desigualdad en la determinación de las personas beneficiarias.

Por lo anterior, existe el riesgo de posibles reclamos por parte de las personas que están interesadas en iniciar un negocio y que, al no ser egresadas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no podrían ser beneficiarias del programa, advirtió el Coneval.