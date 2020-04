Necesario, cuidar salud mental del personal médico: Conadic

Ante la pandemia del Covid-19 es necesario cuidar la salud mental de los profesionales de la salud, puesto que ellos tienen que estar en "línea de fuego" y atender a los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. En conferencia de prensa, Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), afirmó que el personal de salud precisa un cuidado prioritario y llamó a no creer que son superhéroes.

"En este momento lo que nos afecta es la incertidumbre, porque no sabemos cómo termina la película. Los personales de salud somos vulnerables, no somos superhéroes, no nos sentimos héroes, vivimos en estado de solidaridad necesaria, somos padres, madres, gente que siente la misma preocupación y angustia".

El titular de la Conadic mencionó que el consumo de alcohol durante la cuarentena o confinamiento aumenta la posibilidad de generar problemas en casa. "No pensamos que deba prohibirse el consumo de alcohol, pero sí hacerlo con moderación, de lo contrario se puede elevar la violencia en casa, puesto que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y nos impediría tener la inteligencia, la capacidad de respuesta y la manera de seguir coad- yuvando con este gran esfuerzo nacional", mencionó.

Además, el especialista pidió a quienes consumen algún tipo de droga que no lo hagan, pues "aunque no se tiene certeza de que esta condición afecte o los vulnere a padecer Covid-19, sí puede ser un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad respiratoria".

Después de que la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó 233 muertes por Covid-19 y 3 mil 844 contagiados, Lorena Rodríguez Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, mencionó que situaciones críticas como una pandemia ponen en riesgo la salud mental no sólo de la población, sino del personal que labora en centros hospitalarios. "En estos estados críticos aumenta la carga laboral, hay un estado de mayor estrés que puede llevarlos a serios problemas.

"Podría ser detonante e inclusive empeorar situaciones de salud mental. Por eso hay que cuidarnos como equipo, hay que monitorear este aspecto en el personal y dar atención de este tipo en línea, recordemos que cuidándonos, saldremos adelante".

Agregó que en los Hospitales Covid-19 existen brigadas de profesionales en salud mental para atender a personal médico y pacientes que presenten algún tipo de crisis. Mencionó que en los últimos días se registraron 2 mil 900 llamadas en la línea de la vida por situaciones de enojo, estrés, así como conflictos laborales.

"La línea de la vida ha tenido un aumento de llamadas en cuanto a ansiedad y estrés emocional. Llegan varios cientos por hora, y los motivos han sido por crisis ansiedad, enojo, estrés, y otras por conflictos laborales", destacó.

En ese sentido, Jorge González Olvera, director general de la Conadic, mencionó que el confinamiento en casa puede generar afectaciones al ciclo de sueño, comer más o situaciones de angustia porque no es posible ver a familiares o da miedo salir a la calle. "Lo que podemos hacer es usar los servicios como la línea de vida y recordar que todos los que tenemos una situación de salud mental contamos con una forma de respuesta de estrés.

"También hacemos un llamado a evitar la automedicación para inducir sueño o quitar dolor, debemos cuidarnos", resaltó.