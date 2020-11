"Neoliberalismo causa violencia contra mujeres"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la violencia que padecen las mujeres en México es el "fruto podrido" que dejaron 36 años de política neoliberal, pues señaló que durante los últimos seis sexenios se dejó en el olvido y sin oportunidades de estudios.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Mandatario respondió que sí a una pregunta expresa sobre si consideraba que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio.

"En general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano que se impuso durante todo el periodo neoliberal", indicó el Ejecutivo.

Minutos después, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que las causas del feminicidio no son las mismas que las que llevan a un homicidio.

"Las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones. Esto es lo que estamos atendiendo todos los días", dijo.

A pesar de manifestar que la Cuarta Transformación es feminista, Olga Sánchez Cordero reconoció que en México hay una deuda histórica con las mujeres.

"No es momento de tener o actuar a medias. Por mi parte les digo: si no hiciera lo que estoy haciendo, no tendría cabida en esta Cuarta Transformación, y como gobierno de México nos sabemos obligados a evitar la reproducción de un sistema cultural machista, patriarcal.