Nestora Salgado espera que no sea simulación la encuesta en Guerrero

Nestora Salgado García indicó que espera que no sea simulación la encuesta para definir a la candidata que representará a Morena para la gubernatura en Guerrero.

En entrevista con Denise Maerker en el programa "Atando Cabos" de Radio Fórmula, indicó que este miércoles por la tarde la buscaron Mario Delgado y el Comité de Elecciones de Morena para preguntarle si quería participar en la encuesta para definir a la candidata en Guerrero.

Sin embargo, manifestó su preocupación ante los rumores de que no estaría en la encuesta.

"Nunca ha sido claro, por eso quiero decirle a la gente que si nos imponen a una candidata, porque así ya lo tienen planeado y quieren que legitimemos a alguien, yo sí les quiero pedirles que luchen por sus derechos... por eso levanté la mano para estar en esa encuesta, creo que Guerrero necesita justicia social".

Indicó que tiene entendido que sí está considerada para la encuesta, pero negó saber cuál sería la metodología de la misma.

Por último señaló que espera que sea una "encuesta democrática" y que no se caiga en la simulación. "Si estoy en la encuesta será para impulsar un proyecto transformador y que las cosas sean diferentes".

Salgado Macedonio confirma que su hija está en encuesta

Este miércoles, Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija está considerada para participar en la encuesta que la dirigencia nacional de Morena anunció para elegir a su sustituto en la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

En entrevista en Chilpancingo, Salgado Macedonio negó que su hija haya sido su propuesta para sustituirlo.

Afirmó que fue la Comisión Nacional de Elecciones de Morena quien decidió a las mujeres que participaron en los enlaces encuesta.

Explicó que además de su hija en la encuesta está incluida la integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, Araceli Gómez; la ex alcaldesa de Atoyac, Maria de Lus Núñez Ramos.

Estas dos últimas, en ningún momento en este proceso electoral han hecho público su interés de querer ser candidatas a la gubernatura.

Otra que estará en la encuesta es la senadora, Nestora Salgado García. A quien no mencionó fue a la excandidata del PRD a la gubernatura de Guerrero y exsecretaria general del sol azteca a nivel nacional, Beatriz Mojica Morgan, quien a través de sus redes sociales pidió ser incluida en la encuesta.