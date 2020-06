New´s Divine, 12 años sin justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Nashieli Ramírez, reconoció que la queja abierta por el caso New´s Divine no logró dar con la verdad y la justicia sobre los hechos ocurridos hace 12 años en Gustavo A. Madero.

Recordó que aún falta por cumplimentarse una orden de aprehensión contra Guillermo Zayas, quien fuera jefe del Mando Único Policial (UNIPOL) y encargado del operativo que dejó a 13 víctimas, entre ellas menores de edad, en la discoteca.

"Las causas establecidas en la recomendación de la CDH local fueron desestimadas a lo largo de los años y el procedimiento judicial ha quedado en el aire", aseguró.

"Es un caso que no ha cumplido con el objetivo [de] llegar a la justicia. Ya la comisión no puede avanzar más allá de la recomendación hecha. Lo que se está discutiendo es poder acceder a la Corte Interamericana", dijo.

Por su parte, familiares de las víctimas del caso New´s Divine esperan que las autoridades capitalinas ejerzan acción penal contra Francisco Chíguil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero, luego de que en febrero de 2019 un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejó sin efecto la petición de los abogados de funcionario para no proceder en su contra.

A través de un documento en el que hacen la cronología del caso y sus pendientes, precisaron que el pasado 26 de febrero de 2019, el juez Ángel Aarón Cámara Atristáin dejó "sin efecto" la petición de los abogados de Chíguil Figueroa, para que no se procediera en contra del ahora alcalde de Gustavo A. Madero, en las carpetas de investigación CI-FSP/ B/ UI-B-3 C/ D/ 2313/ 06-2018 y CI-FSP/ B/UI-B-3 y C/ D2314/ 06-2018.

En mayo de 2019, el juez Cámara Atristáin fue removido del caso, de acuerdo con el oficio CJCMX- SG- PL-8333/2019 del Consejo de la Judicatura local.