Neza confirma primer fallecimiento por coronavirus

En el territorio local una persona murió por Covid-19, cuatro están infectados y 10 son sospechosas de contraer la enfermedad, informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa, por lo que exhortó a la población a quedarse en su casa para evitar contagios.

"Con estos casos que se han presentado en Neza nos tienen que hacer reflexionar sobre esta problemática que hoy es mucho más complicada y que cada día va a complicarse más, ya que hasta este momento todavía nos encontramos con que mucha gente no cree, o simplemente ha decidido no seguir estas medidas preventivas y con eso no solo ponen en riesgo a su propia persona, sino que ponen en riesgo a su familia y a la comunidad en general", dijo.

Según los datos que proporcionó al gobierno local, la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en el municipio se han efectuado 30 pruebas, de las cuales 16 fueron negativas, cuatro positivas, 10 sospechosas y una persona ha perdido la vida.

"Al hacer pública esta información no buscamos atemorizar o generar pánico entre la población, sino crear conciencia de lo importante que es seguir todas las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han marcado, si la gente tiene información verídica actuará correctamente", expresó.

El edil reiteró su llamado a los residentes de esta ciudad para que permanezcan en sus casas para evitar que el virus se propague y si es necesario salir a comprar algo lo haga un solo miembro de la familia, que no son sean niños ni adultos mayores para no exponerlos.

"El coronavirus no es un juego, por eso debemos seguir las recomendaciones del sector salud, como la de quedarse en casa, para detener la propagación de este mal", insistió.

El gobierno local entregó al personal médico del Hospital La Perla, que forma parte de la red del ISEM, botellas de gel antibacterial, overoles médicos especializados y mascarillas N95, para que cuente con los instrumentos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria.

--Sanitizan espacios públicos

Hasta ahora en Ciudad Neza las autoridades municipales han sanitizado más de 150 espacios públicos, entre mercados, camellones, parques, estaciones del metro.

Además han distribuido gel antibacterial en mercados y tianguis, al tiempo que ha realizado una campaña informativa tanto impresa como digital en redes sociales y en las más de 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra, con las principales medidas de prevención ante el Covid-19.

Los ciudadanos que presenten síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, pueden llamar al 5743 4343 para que se les realice una evaluación médica.

El ayuntamiento puso en operación hace unos días tres ambulancias con equipamiento especial para trasladar a hospitales a pacientes con síntomas de coronavirus.