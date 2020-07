Ni excepciones ni protegidos, así sea el expresidente EPN: Delgado

En el combate a la corrupción no hay que descartar a nadie, "no debe haber excepciones ni protegidos, así sea el expresidente Enrique Peña Nieto", advirtió la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Los legisladores, encabezados por su coordinador, Mario Delgado, establecieron que la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, seguramente aportarán elementos para el combate a la corrupción en que incurrieron gobiernos del pasado.

Y "yo creo que no habría que descartar a nadie, la Fiscalía tendrá que hacer las investigaciones correspondientes y sancionar la corrupción caiga quien caiga no debe haber excepciones ni protegidos así sea el expresidente Enrique Peña Nieto", dijo Delgado Carrillo.

Aunque aclaró: "la diferencia de este gobierno es que no actúa por consigna, ya la Procuraduría General de la República (PGR) que existía anteriormente, (ahora) la Fiscalía General no es el brazo político del presidente.

"Nosotros aprobamos la Ley Orgánica de la FGR para que pudiera haber una fiscalía general autónoma y por lo tanto esta fiscalía conduce sus averiguaciones" con independencia, dijo en rueda de prensa.

En esa conferencia, en tanto, la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara, estableció: "si todos los caminos llevan a Peña Nieto, aquí no se prejuzga a nadie".

Será la investigación la que arroje luces, "es difícil separar a Peña Nieto de la investigación en el caso de Agronitrogenados y otras decisiones del director de Pemex y la extradición de Lozoya va a aclarar estos desfalcos al erario público".

Advirtió que el interés de Morena es que se resarza el daño y se reintegren los recursos" se acabó la impunidad, el manto protector que se tenía".