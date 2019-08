Ni idea de cuándo iniciará construcción en Santa Lucía: Jiménez Espriú

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo no tener idea de cuándo podría iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", en Santa Lucía, Estado de México, pues está pendiente la resolución judicial de los casi 80 amparos interpuestos contra su edificación.

"Se está esperando la solución judicial de los amparos", expuso en entrevista al término de la reunión mensual que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que también asistió el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para evaluar diversas obras públicas.

Interrogado sobre cuánto tiempo se estima que esté detenida la construcción de Santa Lucía, el funcionario federal respondió: "No tengo idea".

Respecto al Tren Toluca-México, dijo que avanza conforme a lo previsto, por lo que se estima que concluya en 2022; "sí hemos encontrado algunas irregularidades que hemos enviado para sus trámites correspondientes, como la adquisición de 30 trenes, en lugar de la cantidad menor que se requería, como podrían ser 20".

Esto es, "el Tren Toluca-México va caminando. Hay un programa para terminarlo en tres años y hoy, afortunadamente, las cosas marchan bien. El costo final debe andar entre 85 mil y 90 mil millones de pesos. Cuando nosotros llegamos se habían invertido casi 62 mil millones de pesos y todavía nos faltan 21 mil millones", detalló.

Jiménez Espriú aclaró que las irregularidades se turnan a las instancias correspondientes, como son la Unidad de Control Interno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En este marco, aprovechó para aclarar que nunca dijo que la cancelación del Aeropuerto de la Ciudad de México no obedecía a razones de corrupción.

"Aquí sí quiero ser muy claro, de repente me tergiversan lo que digo. En relación con el (nuevo) aeropuerto (de la Ciudad de México) yo dije en algún momento que no se había tomado la decisión de la obra por corrupción, sino por otras causas".

"Me dijeron que había dicho que no había corrupción. No, yo nunca dije que no había (corrupción). Yo dije que la corrupción no era motivo para la suspensión de una obra, porque habría que suspender muchas, lamentablemente", resaltó.

En torno a las investigaciones por la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el titular de la SCT estimó que en un mes se contará con más información relacionada con esa tragedia.

Destacó que "se están haciendo más investigaciones. Todavía no se encuentra alguna razón mecánica del aparato, pero siguen inspeccionando las mismas piezas especiales que pueden ser causa de algún problema".

De tal suerte que "acabamos de hacer un informe hace unos días. Este es el último que tenemos y supongo que en un mes más o menos estará", abundó el funcionario federal.

"El último informe está en la página de la secretaría y también lo enviamos por el conducto adecuado a la Comisión especial que se creó en el Senado para darle seguimiento a este problema", puntualizó.