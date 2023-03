"Ni los candidatos del PRI te quieren", dice Álvarez Maynez a "Alito"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL). - El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez, señaló que el problema de la coalición Va Por México es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno.

Lo anterior en contestación a un mensaje del priista que les reprochó no participar en las elecciones para gobernador de Coahuila y el Estado de México, además de no unirse a la alianza entre PAN, PRI y PRD.

"El gran problema de la alianza eres tú. Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas. Se han cansado de repetir que les "quitamos" votos. En realidad, ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas. Tranquilo, nos vemos en el 24", contestó Álvarez Maynez a través de su cuenta de Twitter.

"Alito" Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de formar parte de una estrategia de Morena, y los acusó de no tener valor de ser opositores al gobierno actual.

"Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena. ¡MC no pudo con el reto de enfrentarse al poder!", afirmó Alejandro Moreno a través de las redes sociales.