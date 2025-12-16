¡Ni un desalojado más!, reclamaron

Ciudad de México.- Personas que aseguran haber sido desalojados de diversos predios, principalmente de República de Cuba 11, marcharon hacia el Congreso de la Ciudad de México para exigir ingresar una iniciativa de ley que garantice el derecho a la vivienda y que no se cometan más desalojos y despojos arbitrarios, así como fraudes procesales.

Esta fue recibida y firmada por integrantes de la Comisión de Vivienda del Congreso local.

Alrededor de 60 manifestantes, entre ellos del campamento Mar Blanco 112, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, avanzaron desde el Antimonumento a los 43 Estudiantes de Ayotzinapa al grito de "¡ni un desalojado más!" y "¡queremos vivienda, el Mundial no nos importa!".

"Estamos llamando al Gobierno y a la Ciudad entera que nos ayuden porque queremos vivir, no queremos nada regalado. Que nos dejen vivir, que nos dejen pagar renta, que no haya despojos", dijo Ana García, desalojada de Cuba 11 el pasado 27 de agosto, junto a otras 19 familias y ocho locales.

Santiago, del campamento Mar Blanco 112, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, quien el pasado 2 de octubre estuvo a punto de padecer lo mismo, también acudió para exigir el derecho a la vivienda y al no desalojo, frente a las grandes constructoras. "Estamos exigiendo que estos despojos ya tengan un alto, porque estas prácticas se están incrementando", dijo.