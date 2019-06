Niega AMLO confrontación con empresarios por cancelación de rondas petroleras

Tras el extrañamiento del sector empresarial por la cancelación de rondas petroleras, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una confrontación con los empresarios del país e incluso afirmó que es muy buena la relación y se respetan todos los contratos existentes.

"Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación y Carlos Salazar -presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)- es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información... No me voy a dejar cucar, no quiero pleitos", expresó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró el interés de su gobierno en que los sectores público y privado trabajen de manera coordinada, pero dejó en claro que no se busca "dar concesiones a diestra y siniestra para generar especulación... Cómo entregar más contratos si los que su suscribieron no están dando buenos resultados", dijo.

El mandatario federal resaltó que en el reciente convenio que se firmó con el CCE para promover la inversión, se establecen los compromisos adquirirlos, y que incluso "hay una cláusula donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex para que inviertan y se cumplan con esos compromisos".