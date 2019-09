Niega Bartlett ser "protegido" del Presidente

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, negó ser un protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber sido señalado como responsable de presuntos actos de corrupción.

En conferencia de prensa y a través de su cuenta de Twitter, dijo que toda su vida ha estado sujeto al escrutinio de las instancias públicas respectivas.

"Yo no estoy protegido por el Presidente, agradezco su confianza expresada en múltiples ocasiones, pero insisto sé que él es implacable en contra de la corrupción", afirmó.

Dijo que el Presidente le dio su confianza bajo el entendido de que tiene que estar sometida al escrutinio público y que se revisará su conducta.

Investigaciones del periodista Carlos Loret de Mola arrojaron que Bartlett Díaz tendría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces y que habría ocultado su participación en 12 empresas no reportadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"Señalo y lo ratifico hoy, que lo que he declarado ante la autoridad es lo que poseo ni un peso más ni un peso menos", dijo.

A través de la red social explicó que recientemente se han difundido en medios de comunicación hechos incorrectos y agraviantes hacia su persona, sus hijos Manuel y Alejandra, ambos de apellido Bartlett Álvarez, y respecto a su pareja, Julia Elena Abdala Lemus.

"He estado al servicio de México durante muchos años y estoy muy orgulloso de mi desempeño, y mi honorabilidad está por encima de cualquier manejo publicitario o de cualquier campaña, porque son muchos años en los que he estado bajo el escrutinio público", afirmó Bartlett.